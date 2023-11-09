Каширина (Докучаева) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Докучаева) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1976

Сын: Каширин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Каширин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1988

Сын: Каширин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Каширин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Александр Васильевич

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