Каширина (Докучаева) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1976
Сын: Каширин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Каширин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1988
Сын: Каширин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Каширин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно