Шлыкова (Линькова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Полюбина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шлыков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Шлыков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Шлыков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заленская Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шлыков Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно