Крылов (Закедский) Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов (Закедский) Иван Иосифович

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Место рождения

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

04.03.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Закедский Иосиф Иванович

Мать: не указана

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Посвящение в духовный сан
1838
Спас, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
священник (приход Спасское на Ити)
Посвящение в духовный сан
16.09.1839
Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
священник (приход Воздвиженское в Игрищах)
Бракосочетание
Около 1840

Жена: не указана

жена Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Крылов Вениамин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Крылов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Награда
24.10.1858
Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
пожалован бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-1856 годов, и в том же году - архипастырским благословением.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Крылова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Томарово, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Посвящение в духовный сан
1861
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
священник (приход Елохово)
Посвящение в духовный сан
1866
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
священник в Казанском женском монастыре г. Ярославль
Награда
1868
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
награжден фиолетовою скуфьею, а в 1872 году — камилавкою.
Награда
1876
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
за заслуги по духовному ведомству награжден наперсным крестом, от св.Синода выдаваемым
Посвящение в духовный сан
14.05.1881 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
возведен в сан протоиерея. Состоял членом Братства святителя Дмитрия Ростовского, а также действительным членом Ярославского комитета православного миссионерского общества.
Награда
1888
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
награжден орденом св.Владимира 4-й степени
Дворянский титул
1889
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
сопричислен к потомственному дворянству
Смерть
04.03.1890 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
захоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославль
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