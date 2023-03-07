Крылов (Закедский) Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти04.03.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Закедский Иосиф Иванович
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
1838
Спас, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
священник (приход Спасское на Ити)
Посвящение в духовный сан
16.09.1839
священник (приход Воздвиженское в Игрищах)
Бракосочетание
Около 1840
Жена: не указана
жена Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Крылова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Награда
24.10.1858
пожалован бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-1856 годов, и в том же году - архипастырским благословением.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Крылова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
1861
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
священник (приход Елохово)
Посвящение в духовный сан
1866
священник в Казанском женском монастыре г. Ярославль
Награда
1868
награжден фиолетовою скуфьею, а в 1872 году — камилавкою.
Награда
1876
за заслуги по духовному ведомству награжден наперсным крестом, от св.Синода выдаваемым
Посвящение в духовный сан
14.05.1881 ст.
возведен в сан протоиерея. Состоял членом Братства святителя Дмитрия Ростовского, а также действительным членом Ярославского комитета православного миссионерского общества.
Награда
1888
награжден орденом св.Владимира 4-й степени
Дворянский титул
1889
сопричислен к потомственному дворянству
Смерть
04.03.1890 ст.
захоронен на Леонтьевском кладбище г. Ярославль