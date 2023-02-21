Матвеева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Матвеев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Бабенково Второе, Мценский муниципальный район, Орловская область
В свидетельстве о заключении брака I-ТД №346701 д Миново - ОШИБОЧНО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Сергей

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне
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