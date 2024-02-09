Раченкова Саломея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова Саломея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1876

Сын: Раченков Захарий Григорьев

Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
13.12.1879

Сын: Раченков Кондратий Григорьев

Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
13.11.1881

Сын: Раченков Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
30.09.1884

Дочь: Раченкова Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раченков Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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