Раченкова Саломея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1876
Сын: Раченков Захарий Григорьев
Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
13.12.1879
Сын: Раченков Кондратий Григорьев
Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
13.11.1881
Сын: Раченков Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
30.09.1884
Дочь: Раченкова Устинья Григорьева
Отец ребёнка: Раченков Григорий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно