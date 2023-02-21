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Акатов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1031

Пол

Мужской

Добавил:

ОS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1031

Отец: Акатов Дмитрий Лукьянович

Мать: Акатова Мария Михайловна

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