Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Акатов Иван Дмитриевич
Акатов Иван Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1031
Пол
Мужской
Отец
Акатов Дмитрий Лукьянович
Мать
Акатова Мария Михайловна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОS
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1031
Отец:
Акатов Дмитрий Лукьянович
Мать:
Акатова Мария Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия