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Бушмарин Сергей Николаевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

25.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956

Отец: Бушмарин Николай Николаевич

Мать: Бушмарина Валентина Викторовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1981

Сын: Бушмарин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Бушмарина Татьяна Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1987

Дочь: Зарубина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Бушмарина Наталья Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмарина Наталья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмарина Наталья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмарина Наталья Николаевна

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