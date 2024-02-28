Бушмарин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956
Рождение ребёнка
21.04.1981
Сын: Бушмарин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Бушмарина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1987
Дочь: Зарубина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Бушмарина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно