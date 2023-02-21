Новиков Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1957
Дочь: Соболева Нина Александровна
Мать ребёнка: Печеницына Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печеницына Любовь Александровна
Мать ребёнка: Печеницына Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печеницина Ираида Александровна
Мать ребёнка: не указана