Новиков Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Александр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1957

Дочь: Соболева Нина Александровна

Мать ребёнка: Печеницына Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печеницына Любовь Александровна

Мать ребёнка: Печеницына Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печеницина Ираида Александровна

Мать ребёнка: не указана

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