Spita Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Spita Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Spita Maria
Рождение ребёнка
21.04.1918
Мать ребёнка: Spita Maria
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Spita Maria
Смерть
Неизвестно