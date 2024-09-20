Spita Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spita Дмитрий

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Место рождения

Леушены, Теленештский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леушены, Теленештский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Spita Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Spita Maria

Рождение ребёнка
21.04.1918

Сын: Спица Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Spita Maria

Рождение ребёнка
1920

Сын: Спица Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Spita Maria

Смерть
Неизвестно

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