Калмыков Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности