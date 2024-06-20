Калмыков Валерий Владимирович 19.06.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыков Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1971

Отец: Калмыков Владимир Николаевич

Мать: Калмыкова (Антипова) Таисия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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