Плюснина (Новокрещенных) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новокрещенных Андрей
Мать: Новокрещенных Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плюснин Геннадий
Отец ребёнка: Плюснин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Плюснин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плюснин Владимир
Отец ребёнка: Плюснин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плюснин Максим
Смерть
Неизвестно