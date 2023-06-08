Плюснина (Новокрещенных) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюснина (Новокрещенных) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новокрещенных Андрей

Мать: Новокрещенных Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плюснин Геннадий

Отец ребёнка: Плюснин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Плюснин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плюснин Владимир

Отец ребёнка: Плюснин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюснин Максим

Смерть
Неизвестно