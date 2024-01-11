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Пашинцев Илларион

Место рождения

дер.Зоричи Кировская обл. Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашинцев Иосиф

Мать: не указана

дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пашинцева Анна

Кировская обл. дер.Зоричи
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пашинцев Петр

Мать ребёнка: Пашинцева Анна

дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пашинцев Василий Илларионович

Мать ребёнка: Пашинцева Анна

дер.Зоричи, Кировская обл. Россия
Смерть
1911
дер.Зоричи, Кировская обл. Россия
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