Пашинцев Илларион
Место рождениядер.Зоричи Кировская обл. Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашинцев Иосиф
Мать: не указана
дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пашинцева Анна
Кировская обл. дер.Зоричи
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пашинцев Петр
Мать ребёнка: Пашинцева Анна
дер.Зоричи Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пашинцев Василий Илларионович
Мать ребёнка: Пашинцева Анна
дер.Зоричи, Кировская обл. Россия
Смерть
1911
дер.Зоричи, Кировская обл. Россия