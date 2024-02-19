Скалозуб(Енко) Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозуб(Енко) Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.

Дочь: Скалозубенко Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1878 ст.

Дочь: Ковалева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Денисовна Скалозубенко
Рождение ребёнка
1886

Сын: Скалозуб(енко) Семен Федорович

Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна

Рождение ребёнка
05.12.1888 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Скализубенко Матрена Евдокимовна Или Екимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скализубенко Матрена Евдокимовна Или Екимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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