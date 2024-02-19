Скалозуб(Енко) Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.
Дочь: Скалозубенко Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.03.1878 ст.
Дочь: Ковалева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна
Восприемник
16.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Денисовна Скалозубенко
Рождение ребёнка
1886
Сын: Скалозуб(енко) Семен Федорович
Мать ребёнка: Скалозубенко Мавра Федоровна Или Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.12.1888 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Скализубенко Матрена Евдокимовна Или Екимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно