Орлов Евдоким Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1802
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802
Отец: Орлов Матвей Стафиевич
Мать: Орлова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Белых (Орлова) Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Орлова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1832
Сын: Орлов Евфимий Евдокимович
Мать ребёнка: Орлова Пелагея Петровна
Смерть
1877