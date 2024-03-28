Орлов Евдоким Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Евдоким Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1802

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1802

Отец: Орлов Матвей Стафиевич

Мать: Орлова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Белых (Орлова) Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Орлова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1832

Сын: Орлов Евфимий Евдокимович

Мать ребёнка: Орлова Пелагея Петровна

Смерть
1877

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