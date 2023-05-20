Банкетова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.

Дочь: Цветкова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Банкетов Алексей Дмитриевич

Село Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния
Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Смерть
Неизвестно