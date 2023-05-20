Банкетова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.
Дочь: Цветкова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Банкетов Алексей Дмитриевич
Село Мигалиха, Нижегородский уезд, Дальнеконстантиновская волость, Нижегородская губерния
Ф.570, оп.3, д.2155, л.454 об.-455, №1 Восприемники: деревни Ольгино солдат Николай Андреев Кашин села Мигалиха Мария Алексеева Банкетова
Смерть
Неизвестно