Волкова Неустроева Людмила Петровна
Место рожденияД.Ларята,Большесосновский район, Пермский край
Дата рождения11.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1947
Д.Ларята,Большесосновский район, Пермский край
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
08.01.1969
Дочь: Неустроева Гущина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Неустроев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1972
Дочь: Неустроева Перевощикова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Неустроев Николай Васильевич
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1977
Место жительства
1977
Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край