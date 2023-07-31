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Волкова Неустроева Людмила Петровна

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Место рождения

Д.Ларята,Большесосновский район, Пермский край

Дата рождения

11.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1947

Отец: Волков Петр Степанович

Мать: Волкова Чунарева Агапия Лазаревна

Д.Ларята,Большесосновский район, Пермский край
Бракосочетание
1968

Муж: Неустроев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1969

Дочь: Неустроева Гущина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Неустроев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1972

Дочь: Неустроева Перевощикова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Неустроев Николай Васильевич

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1977

Муж: Ворончихин Владимир Сергеевич

Место жительства
1977
Большая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
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