Захаренко Василий Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1887 ст.
Дочь: Захаренко Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1889 ст.
Сын: Захаренко Федосей Васильевич
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Дочь: Пузыня Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Дочь: Казакевич Мария Васильевна
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.
Дочь: Захаренко Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.
Сын: Захаренко Федот Васильевич
Мать ребёнка: Захаренко Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно