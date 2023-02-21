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Глушков Василий

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Место рождения

д. Васенки Свечинского района Вятской губернии

Дата рождения

1811

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Глушков Елистрат

Мать: Евдокия

д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Глушков Макар

Мать ребёнка: Агафья

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1831

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Глушков Никифор

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Глушков Емельян

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
1865
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