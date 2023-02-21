Глушков Василий
Место рожденияд. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Дата рождения1811
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Глушков Елистрат
Мать: Евдокия
д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1831
Сын: Глушков Макар
Мать ребёнка: Агафья
Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1831
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Глушков Никифор
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Глушков Емельян
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
1865