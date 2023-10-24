Семёнов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1976

Дочь: Семёнова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ковальская Любовь Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ковальская Любовь Ипполитовна

Смерть
Неизвестно
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