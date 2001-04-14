Симонова Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Валентина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1947

Дата смерти

14.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1973

Сын: Симонов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Вячеслав Алексеевич

Смерть
14.04.2001
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