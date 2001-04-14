Симонова Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1947
Дата смерти14.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1973
Сын: Симонов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Симонов Вячеслав Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2001