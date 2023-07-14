Лобанков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лобанков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Лобанков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буланина, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно