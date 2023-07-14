Лобанков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанков Василий

Лобанков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лобанков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Лобанков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буланина, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно
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