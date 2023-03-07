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Говорушенко Фёдор Иванович

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Место рождения

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

20.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Говорушенко Иван Савельевич

Мать: не указана

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
20.07.1942
Бяково, Черенчицкая волость, Старорусский уезд
2 км восточнее д. Бяково
Военная служба
С по 20.07.1942
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании красноармейца командиром отделения связи 1-го батальона 84 артиллерийского полка 55 стрелковой дивизии. 20.07.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.07.1942
Бяково, Черенчицкая волость, Старорусский уезд
Причина смерти: Погиб
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