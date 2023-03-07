Говорушенко Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти20.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Говорушенко Иван Савельевич
Мать: не указана
Похороны
20.07.1942
2 км восточнее д. Бяково
Военная служба
С по 20.07.1942
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании красноармейца командиром отделения связи 1-го батальона 84 артиллерийского полка 55 стрелковой дивизии. 20.07.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
20.07.1942
Причина смерти: Погиб