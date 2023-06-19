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Оборин Ермил Константинович

Место рождения

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Оборин Константин Николаевич

Мать: Оборина Ксения Ульяновна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Оборин Ион Ермилович

Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Ермилова

Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Ермилова

Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Евгения Петрова

Смерть
Неизвестно