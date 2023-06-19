Оборин Ермил Константинович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1864
Сын: Оборин Ион Ермилович
Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Ермилова
Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Ермилова
Мать ребёнка: Оборина Евгения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оборина Евгения Петрова
Смерть
Неизвестно