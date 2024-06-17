Шаронов Сергей Викторович
Место рожденияВольск, Россия
Дата рождения18.11.1954
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954
Бракосочетание
07.07.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1990
Сын: Шаронов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022