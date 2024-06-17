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Шаронов Сергей Викторович

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Место рождения

Вольск, Россия

Дата рождения

18.11.1954

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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1990 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954

Отец: Шаронов Виктор Петрович

Мать: Шаронова (Ряполова) Анна Ефимовна

Бракосочетание
07.07.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1990

Сын: Шаронов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022

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