Климова Ма(?) Федосиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Климова Васса Харитонова
Отец ребёнка: Климов Харитон Трофимов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Климова Лукерия прием.
Отец ребёнка: Климов Харитон Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно