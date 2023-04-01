Климова Ма(?) Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Ма(?) Федосиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Климова Васса Харитонова

Отец ребёнка: Климов Харитон Трофимов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Климова Лукерия прием.

Отец ребёнка: Климов Харитон Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Харитон Трофимов

Смерть
Неизвестно
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