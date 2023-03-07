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Прилуков Петр (Абрамов)

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Место рождения

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1735

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)

Мать: не указана

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1735
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