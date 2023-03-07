Прилуков Петр (Абрамов)
Место рожденияпоч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Прилуков Абрам (Обрам) (Яковлев)
Мать: не указана
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1735