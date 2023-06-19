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Каптович Мария Зиновьевна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1837

Дочь: Акулина Марковна

Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
09.10.1840

Дочь: Пелагея Марковна

Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.08.1843

Сын: Каптович Петр Маркович

Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
01.12.1846

Сын: Каптович Николай Маркович

Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптович Марк Иванович

Смерть
Неизвестно