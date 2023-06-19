Каптович Мария Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1837
Дочь: Акулина Марковна
Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
09.10.1840
Дочь: Пелагея Марковна
Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1843
Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
01.12.1846
Сын: Каптович Николай Маркович
Отец ребёнка: Каптович Марк Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно