Кокорин Василий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Василий Осипов

Кокорин Василий Осипов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кокорин Осип Михеев

Мать: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кокорин Василий Васильев

Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1854

Жена: Кокорина Лукерья Степанова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кокорина Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кокорина Катерина Васильева

Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кокорин Александр Васильев

Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close