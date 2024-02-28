Кокорин Василий Осипов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кокорина Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кокорина Катерина Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кокорин Александр Васильев
Мать ребёнка: Кокорина Лукерья Степанова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно