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Платонова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1066

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1066

Отец: Платонов Дмитрий Филиппович

Мать: Платонова Анисина Пелагея Никитична

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