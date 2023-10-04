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Платонова Мария Дмитриевна
Платонова Мария Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1066
Пол
Женский
Отец
Платонов Дмитрий Филиппович
Мать
Платонова Анисина Пелагея Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1066
Отец:
Платонов Дмитрий Филиппович
Мать:
Платонова Анисина Пелагея Никитична
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