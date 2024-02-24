Шатохин Никита Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатохин Андрей Федоров
Восприемник
11.05.1905 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семенова Николая, его родители Семеновы Тимофей Феодоров и Евдокия Евдокимова
Смерть
Неизвестно