Шатохин Никита Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохин Никита Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатохин Андрей Федоров

Мать: не указана

Восприемник
11.05.1905 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Семенова Николая, его родители Семеновы Тимофей Феодоров и Евдокия Евдокимова
Смерть
Неизвестно
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