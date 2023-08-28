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Чурсина Мария Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

23.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Чурсин Илья Савельев (васильев)

Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Василий Савельев

Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Никифор Савельев

Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.10.1886
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
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