Чурсина Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти23.10.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чурсин Илья Савельев (васильев)
Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурсин Савелий Корнилиев
Смерть
23.10.1886
Причина смерти: натурально