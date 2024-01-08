Серая (Победаш) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серая (Победаш) Ольга Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Серый Мирон Леонтьевич

Прибынь, Чернігівська область
свидетели: по жениху: Назарий Диомидов Иванченко и Тимофей Федоров Коноваленко по невесте: Симеон Матфиев Победаш и Леонтий Антониев Погуляй
Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Серый Михаил Миронов

Отец ребёнка: Серый Мирон Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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