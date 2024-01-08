Серая (Победаш) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1912
Прибынь, Чернігівська область
свидетели: по жениху: Назарий Диомидов Иванченко и Тимофей Федоров Коноваленко по невесте: Симеон Матфиев Победаш и Леонтий Антониев Погуляй
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Серый Михаил Миронов
Отец ребёнка: Серый Мирон Леонтьевич
Смерть
Неизвестно