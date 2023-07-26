Мишин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мишин Дмитрий

Мать: Мишин Матрена

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Военная служба
Неизвестно
защищал Москву и был ранен
Смерть
?.09.1942
в районе Сталинграда (Волгоград)
Причина смерти: На войне
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