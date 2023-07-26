Мишин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мишин Дмитрий
Мать: Мишин Матрена
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишина Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Военная служба
Неизвестно
защищал Москву и был ранен
Смерть
?.09.1942
в районе Сталинграда (Волгоград)
Причина смерти: На войне