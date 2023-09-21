Зеленков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Зеленков Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Феодория Федоровна
Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленкова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно