Зеленков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Зеленков Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Феодория Федоровна

Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Зеленков Захар Федорович

Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Зеленкова Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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