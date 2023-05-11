Каракулов Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Каракулов Афанасий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1799 ст.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Каракулов Василий Степанович
Мать ребёнка: Каракулова Параскева Алексеевна
Косолюк, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно