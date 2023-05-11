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Каракулов Степан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Каракулов Афанасий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1799 ст.

Жена: Каракулова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Каракулов Василий Степанович

Мать ребёнка: Каракулова Параскева Алексеевна

Косолюк, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно