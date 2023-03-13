Рязанова Стефанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Стефанида Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1865

Муж: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
24.12.1867

Сын: Рязанов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
15.12.1871

Дочь: Анисия Яковлевна

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
24.10.1875

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
26.12.1881

Дочь: Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
10.08.1882

Сын: Рязанов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
родился на 7 мес. беременности
Рождение ребёнка
06.12.1888

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Гаврила Яковлевич

Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович

Смерть
Неизвестно
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