Рязанова Стефанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1865
Рождение ребёнка
24.12.1867
Сын: Рязанов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
15.12.1871
Дочь: Анисия Яковлевна
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
24.10.1875
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
26.12.1881
Дочь: Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
10.08.1882
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
родился на 7 мес. беременности
Рождение ребёнка
06.12.1888
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Гаврила Яковлевич
Отец ребёнка: Резанов Яков Епифанович
Смерть
Неизвестно