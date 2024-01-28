Сметанина Анисья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Анисья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Арина Фроловна

Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Сметанин Иван Фролович

Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Дарья Фроловна

Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Фрол Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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