Сметанина Анисья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Арина Фроловна
Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Дарья Фроловна
Отец ребёнка: Сметанин Фрол Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно