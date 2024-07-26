Зеленцова (Комольцова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Поликарп Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич
Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич
Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич
Смерть
Неизвестно