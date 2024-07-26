Зеленцова (Комольцова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Комольцова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич

Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич

Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михайло Васильевич

Смерть
Неизвестно

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