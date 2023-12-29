Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Щирин Гавриил
Отец ребёнка: Стефан
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рыбаков Прокопий
Отец ребёнка: Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щирин Егор
Отец ребёнка: Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан
Смерть
Неизвестно