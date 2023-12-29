Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Щирин Гавриил

Отец ребёнка: Стефан

Рождение ребёнка
1853

Сын: Рыбаков Прокопий

Отец ребёнка: Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щирин Егор

Отец ребёнка: Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан

Смерть
Неизвестно
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