(Холопова) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения30.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1830
Крещение
31.03.1830
Родители: села Великого крестьянин Василий Егоров Холопов. Восприемниками были Алексея Афанасьева Иродова жена Марфа Иванова. Молитствовал, имя нарек и крещение совершил священник Евгений с дьяконом И... Показать все
Смерть
Неизвестно