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(Холопова) Александра Васильева

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1830

Отец: Холопов Василий Егоров

Мать: Аграфена Афанасьева Агриппина Афанасьева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
31.03.1830
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Василий Егоров Холопов. Восприемниками были Алексея Афанасьева Иродова жена Марфа Иванова. Молитствовал, имя нарек и крещение совершил священник Евгений с дьяконом И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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