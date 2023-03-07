Куранов Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1856 ст.
Отец: Куранов Василий Иванович
Мать: не указана
Отец: отставной казак Восприемники: мещанине Павел Иванович Тутаринов и Василия Ивановича Тутаринова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 507 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно