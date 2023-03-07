Куранов Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Стефан Васильевич

Куранов Стефан Васильевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.08.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1856 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: мещанине Павел Иванович Тутаринов и Василия Ивановича Тутаринова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 507 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close