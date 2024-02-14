?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аптекашева) Гыйлембану
Рождение ребёнка
1945
Сын: Азат
Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану
Рождение ребёнка
1950
Дочь: ?
Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану
Смерть
Неизвестно