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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аптекашева) Гыйлембану

Рождение ребёнка
1945

Сын: Азат

Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану

Рождение ребёнка
1950

Дочь: ?

Мать ребёнка: (Аптекашева) Гыйлембану

Смерть
Неизвестно

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