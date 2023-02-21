Панина (Ген) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Ген) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.

Дочь: Панина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1903 ст.

Сын: Панин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Панин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1906 ст.

Сын: Панин Лев Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1907 ст.

Сын: Панин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Ширяевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Панин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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