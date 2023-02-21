Панина (Ген) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.
Дочь: Панина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1904
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1906 ст.
Сын: Панин Лев Николаевич
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Панин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно