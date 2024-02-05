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Зайцев Симеон Митрофанович

Место рождения

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Зайцев Митрофан Лаврентьевич

Мать: ?

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
09.07.1897

Жена: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: Евгения Симеоновна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1905

Сын: Зайцев Андрей Симеонович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Анастасия Симеоновна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Зайцев Иоанн Симеонович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
07.09.1910

Сын: Зайцев Сергей Симеонович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Зайцев Петр Симеонович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1915

Сын: Зайцев Григорий Симеонович

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
25.05.1918

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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