Зайцев Симеон Митрофанович
Место рожденияд. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Зайцев Митрофан Лаврентьевич
Мать: ?
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
09.07.1897
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: Евгения Симеоновна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1905
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1906
Дочь: Анастасия Симеоновна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
03.01.1909
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
07.09.1910
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
12.11.1912
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1915
Сын: Зайцев Григорий Симеонович
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
25.05.1918
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Зайцева Матрона Никитична
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно