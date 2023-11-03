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Щеглов Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Щеглов Леонтий Федоров

Мать: Щеглова Федора Семенова

Бракосочетание
25.01.1799

Жена: Щеглова Агрофена Алексеева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Плосский + Камышлово
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Щеглов Иван Васильев

Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева

Рождение ребёнка
24.04.1810

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева

Рождение ребёнка
26.11.1812

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева

Рождение ребёнка
18.08.1817

Сын: Щеглов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Александр Васильев

Мать ребёнка: Щеглова Агрофена Алексеева

Смерть
Неизвестно
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