Пачинский Матеуш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачинский Матеуш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1878

Дочь: Доминцеля

Мать ребёнка: Пачинская Юльяна

дер. Логидзяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1884

Сын: Пачинский Викентий Матеушевич

Мать ребёнка: Пачинская Юльяна

дер. Лагедзиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пачинская Юльяна

Смерть
Неизвестно
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