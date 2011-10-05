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(Курьянова) Алина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2011

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2011

Отец: Курьянов Иван

Мать: Курьянова Марина Петровна

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