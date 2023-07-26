Мягков Константин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Константин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Ольга Николаевна

Смерть
2000
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