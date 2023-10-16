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Литвинов Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Литвинов Андрей Алексеевич

Мать: Литвинова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Литвинов Гаврил Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
1844

Сын: Литвинов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Литвинов Семен Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
1850

Сын: Литвинов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична

Смерть
Неизвестно
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