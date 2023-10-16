Литвинов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1842
Сын: Литвинов Гаврил Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Литвинов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Февронья Кузминична
Смерть
Неизвестно