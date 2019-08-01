Кузнецова (Куликова) Евдокия Васильевна
Место рожденияГорьковская обл., Выксунский район, с.Семилово
Дата рождения27.07.1928
Дата смерти01.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1928
Горьковская обл., Выксунский район, с.Семилово
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Кузнецов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1954
Сын: Кузнецов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1958
Дочь: Клименко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1961
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич
Смерть
01.08.2019