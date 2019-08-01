Кузнецова (Куликова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Куликова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Горьковская обл., Выксунский район, с.Семилово

Дата рождения

27.07.1928

Дата смерти

01.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1928

Отец: Куликов Василий Семенович

Мать: Куликова Наталья Петровна

Горьковская обл., Выксунский район, с.Семилово
Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Кузнецов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1954

Сын: Кузнецов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1958

Дочь: Клименко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Васильевич

Смерть
01.08.2019
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